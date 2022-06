Prinses Elisabeth krijgt eigen labo bij KU Leuven

Elisabeth brengt volgende donderdag een bezoek aan het departement Werktuigkunde van KU Leuven, waar ze een rondleiding krijgt in het gloednieuwe en naar haar vernoemde labo voor 3D-printen. Dat krijgt de naam Princess Elisabeth Additive Manufacturing Lab.

Het zal de derde officiële opdracht in twee weken worden voor de dochter van koning Filip en koningin Mathilde. Afgelopen vrijdag woonde ze in Oslo een galadiner bij voor de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Nu zaterdag huldigt ze in Gent een onderzoeksschip in.

Elisabeth (rechts boven) in Oslo op een feestje voor de Noorse prinses Ingrid Alexandra (zittend, midden). — © AFP

Uitstekende reputatie

KU Leuven zegt al sinds de jaren ’90 te bogen op een uitstekende reputatie op het vlak van 3D-printen. “De universiteit heeft zo mee de fundamenten gelegd van het wetenschappelijk onderzoek in wat toen een radicaal vernieuwende technologie was. De 3D-printsector groeit elk jaar, met gemiddeld 25 procent. De voorbije vijf jaar is aan KU Leuven het aantal activiteiten in additive manufacturing verdrievoudigd. Dat resulteert nu in de opening van nieuwe, moderne onderzoeksinfrastructuur die naar prinses Elisabeth is vernoemd.”

Bij 3D-printen – in het vakjargon additive manufacturing – zet je een virtueel ontwerp om in een fysiek driedimensionaal object door het laag per laag te bouwen. Dat kan met kunststof, maar ook met keramiek of metalen, zoals staal, koper of titanium. De stap van ontwerp naar product is klein, aldus KU Leuven. “Dat opent mogelijkheden voor tal van toepassingen: van kunstgewrichten op maat tot lichtgewicht onderdelen voor de lucht- en ruimtevaartsector.”