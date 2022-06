Identiteitscontroles op til in Antwerpse recreatiedomeinen: “We gaan systeem aankopen om identiteitskaarten uit te lezen”

Het Antwerpse provinciebestuur heeft na overleg met haar recreatiedomeinen De Nekker, Zilvermeer en De Lilse Bergen, en met de lokale besturen en politiediensten, beslist om identiteitscontroles in te voeren voor bezoekers. De maatregel komt er na problemen met amokmakers, vooral in De Nekker. “Er zal een systeem worden aangekocht om identiteitskaarten uit te lezen”, zegt de bevoegde gedeputeerde Mireille Colson (N-VA).

Het systeem zal prioritair worden ingevoerd in De Nekker, maar nadien in principe ook elders. “We vrezen dat de problematiek zich anders zal verplaatsen”, zegt Colson. “Misschien niet zozeer naar De Lilse Bergen omdat daar het openbaar vervoer waarmee de jongeren komen minder beschikbaar is, maar wel naar het Zilvermeer.”

Specifiek voor De Nekker was eerder al beslist dat er vanaf dit weekend een verplichte online reservatie komt, een bezoekerslimiet van 3.000 personen en een beperking op het aantal grote groepen. Na het overleg van donderdagochtend komt daar dus ook zo snel mogelijk identiteitscontrole bij, en ook extra camerabewaking. “We hebben vastgesteld dat er nog lacunes zijn in de camerabewaking in De Nekker”, zegt Colson.

Een timing voor de identiteitscontroles en extra camera’s is er nog niet. “We hopen dat het nog deze zomer lukt, maar zeker is dat niet”, stelt Colson.