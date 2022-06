Nkunku eindigt transfergeruchten en tekent nieuw contract bij RB Leipzig: “Onder indruk van inspanningen club om mij te behouden”

RB Leipzig heeft het contract van sterspits Christopher Nkunku (24) met twee jaar verlengd tot 2026. Dat heeft de Bundesliga-club donderdag gemeld. Met de contractverlenging komt er voorlopig een einde aan speculaties dat hij in de zomer zou kunnen vertrekken.

De 24-jarige Nkunku trok in 2019 voor 13 miljoen euro van Paris Saint-Germain naar Leipzig. In 134 wedstrijden scoorde de Fransman er 47 keer en leverde hij nog eens 46 assists af. Nkunku werd door zijn collega’s in de Bundesliga het voorbije seizoen zelfs uitgeroepen tot beste speler van het seizoen.

Door die goede prestaties werd de Franse international ook vaak gelinkt aan een stap hogerop. Al werd zo’n transfer moeilijker nadat Leipzig een prijs van meer dan 100 miljoen euro op zijn hoofd plakte. Het nieuwe contract lijkt die transfergeruchten nu volledig te beëindigen.

“Ik ben blij dat ik het shirt van RB Leipzig kan blijven dragen”, reageerde Nkunku op de Twitter-pagina van RB Leipzig. “Na onze geweldige prestatie met het winnen van de DFB-Pokal werd het duidelijk dat mijn verhaal hier nog niet voorbij is. We willen meer! Ik ben echt onder de indruk van de inspanningen van de club om mij te behouden.”