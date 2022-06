Hof velt in beroep oordeel over Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder: levenslange gevangenisstraf

Het Amsterdamse gerechtshof beslist vrijdag over het strafrechtelijke lot van Willem Holleeder. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in beroep een levenslange gevangenisstraf tegen de topcrimineel geëist. De rechtbank legde hem die straf in 2019 al op. De 64-jarige Holleeder staat terecht voor het geven van vijf moordopdrachten, waarbij zes slachtoffers vielen.

De slachtoffers waren Holleeders voormalige ‘bloedgabbers’ Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), ‘onderwereldbankier’ Willem Endstra (2004), de criminelen Kees Houtman en John Mieremet (2005) en kroegbaas Thomas van der Bijl (2006).

De moorden op Houtman en Van der Bijl kwamen al aan de orde in het grootscheepse liquidatieproces Passage, waarin onder ander anderen uitvoerders, tussenpersonen en Holleeders veronderstelde ‘partner in crime’ Dino Soerel terechtstonden. Volgens de Nederlandse justitie heeft Holleeder met Soerel en de in 2011 geliquideerde crimineel Stanley Hillis een driemanschap gevormd. Het OM beschreef Holleeder als “gewetenloos, opportunistisch en berekenend” en als “een meesterintrigant” die “voor eigen rechter heeft gespeeld en zijn slachtoffers uit het leven heeft geschoten”. Holleeder zelf ontkent elke betrokkenheid.

Zijn strafproces is voor een belangrijk deel gedomineerd door de voor hem vernietigende getuigenverklaringen van zijn zussen Astrid en Sonja. Een ex-vriendin legde eveneens belastende verklaringen af. Astrid Holleeder schreef goed verkochte boeken over haar verwikkelingen met haar broer en met justitie. Haar eerste boek ‘Judas’ werd bewerkt tot theaterstuk en tv-serie.

Ontvoering Heineken

De criminele reputatie van Holleeder werd gevestigd in 1983, toen hij met onder anderen Cor van Hout biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer ontvoerde. Na het uitzitten van zijn celstraf bleef hij jarenlang min of meer onder de justitiële radar. Hieraan kwam in 2006 een einde. Toen arresteerde de politie hem op verdenking van afpersing, van onder anderen Endstra. Holleeder kreeg hier negen jaar cel voor. Tijdens het proces bij de rechtbank kreeg hij ernstige hartproblemen en moest hij worden geopereerd.

Na zijn vrijlating in 2012 leek ‘de Neus’ door onder meer een column in Nieuwe Revu en een tv-optreden (College Tour) een excentrieke Bekende Nederlander te worden, maar dit pad werd weldra doorkruist door nieuwe problemen met justitie, onder meer door het bedreigen van de vorig jaar doodgeschoten Peter R. de Vries. In december 2014 werd hij opnieuw opgepakt. Sindsdien zit hij vast.

Holleeders advocaten hebben vrijspraak bepleit. Zij vinden dat er geen bewijs is en hebben veelvuldig gewezen op de mogelijkheid van alternatieve scenario’s, waarin anderen dan Holleeder het brein achter het dodelijke onderwereldgeweld zijn geweest.