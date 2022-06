Felice Mazzu houdt deur open voor comeback Adrien Trebel bij Anderlecht: “Hij zal net als iedereen trainen en spelen”

Andere baas, andere wetten. Zo blijkt, want onder Felice Mazzu traint Adrien Trebel gewoon weer mee bij de A-kern. “Hij gaat net zoals iedereen de voorbereiding met de groep beginnen en meespelen in de oefenwedstrijden”, aldus Mazzu. “We zullen zien hoe dat gaat en dan zijn situatie bekijken.”

Na zijn uitleenbeurt bij Lausanne werd Trebel gewoon weer verwacht op de eerste training van Anderlecht. Opvallend, want voor die uitleenbeurt werd de Franse middenvelder door Vincent Kompany nog verbannen naar de B-kern. Te weinig verfijnd en te veel blessures in verhouding met zijn jaarloon van 2,7 miljoen euro, heette het.

Maar de komst van Felice Mazzu opent nieuwe perspectieven. De kuitenbijter lijkt beter bij hem te passen dan bij Kompany en Trebel zelf is ook weer fit. In Lausanne stond hij vijftien keer in de basis, scoorde hij één keer en gaf hij twee assists. Het RSCA-bestuur zegt alvast niet resoluut neen tegen een eventuele rentree. En dus is het aan Felice Mazzu om te bepalen of hij beroep wil doen op de Fransman.