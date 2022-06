LIVE RED FLAMES. Volg onze nationale vrouwenploeg richting EK op de voet

Ijsland, Frankrijk, Italië. Drie landen scheiden de Red Flames van een unieke prestatie: de groepsfase op een groot toernooi overleven. Na een eerste deelname in 2017 willen de Red Flames op het Europees Kampioenschap voetbal in Engeland zich vooral voetballend op de kaart zetten. Onze reporter Valerie Van Avermaet trekt in juli de plas over om de Flames van nabij te volgen, maar maakt u in de voorbereiding op het EK al warm voor het toernooi.