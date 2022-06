Felice Mazzu legt de lat meteen hoog bij Anderlecht: “De titel pakken, dat moet de ambitie zijn”

In het Lotto Park stond Felice Mazzu (56) donderdagmiddag voor het eerst sinds zijn aanstelling als trainer van Anderlecht de pers te woord. “Als ik in mijn eerste seizoen de titel kan pakken, zal ik een gelukkig man zijn”, legde de nieuwe T1 de lat meteen hoog.

Zin om te reageren op de juridische strijd die zijn vertrek bij Union veroorzaakte, had Felice Mazzu op zijn eerste persconferentie als trainer van Anderlecht niet. “Ik wil Union wel nog eens bedanken voor de twee prachtige jaren die ik er heb gekend”, aldus de nieuwe T1 van paars-wit. “Het waren twee buitengewone seizoenen en de club heeft mij geholpen om me te ontwikkelen als trainer. Daarom zal ik altijd respect hebben voor Union. Maar als een club als Anderlecht – qua status nog altijd de grootste van België – je belt, dan denk je na. Dat heb ik gedaan. Daarna heb ik een beslissing genomen. En nu zit ik hier;”

Dat hij dit keer bij een topclub terechtkomt, maakt voor Mazzu naar eigen zeggen geen verschil. “Ik praat niet graag over grote of kleine ploegen. Ik heb altijd zin om alles te geven, eender waar ik kom. Anderlecht is een club die het gewoon is om titel te pakken. Maar dat was ook bij Union van bij het begin van het seizoen mijn ambitie. Als je me niet gelooft, mag je het aan de spelers vragen. Ik wil altijd elke match winnen, dat gesprek heb ik hier ook al met de groep gehad. Dat je dan uiteindelijk kampioen wordt? De ambitie van deze club moet altijd zijn om kampioen te worden. Als dat in mijn eerste seizoen lukt, zal ik een gelukkig man zijn.”

“Project van Vincent verderzetten”

Hoe hij dat wil gaan doen? “Allereerst door een groep te vormen, dat vind ik heel belangrijk”, aldus Mazzu. “En we willen offensief voetbal spelen, want dat maakt deel uit van de filosofie van deze club. Dat is mijn bedoeling: de cultuur van deze club respecteren, maar er wel mijn eigen ideeën en filosofie aan toevoegen. Mijn doel is om het project dat Anderlecht en Vincent (Kompany, red.) begonnen zijn verder te zetten. Er zal dus ook nog ruimte zijn voor de ontwikkeling van het vele jonge talent dat binnen de club aanwezig is.”

Mazzu mocht met Angulo en Abdulrazak al twee nieuwkomers verwelkomen, maar verwacht dat er de komende weken nog wat zal bewegen op de transfermarkt. Voor jongens die terugkeerden van een uitleenbeurt, zoals Adrien Trebel, had Mazzu goed nieuws. “Het is zeker mogelijk dat Adrien dit seizoen zijn comeback maakt bij Anderlecht. Hij gaat de voorbereiding net als iedereen met de groep beginnen en meespelen in de oefenwedstrijden. Daarna zullen we zijn situatie bekijken.”