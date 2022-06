Duits meisje (15) vermoord door 13- en 14-jarige jongens van haar school

Het levenloze lichaam van de 15-jarige Anastasia uit Salzgitter (Nedersaksen) – die al sinds zondag vermist was – is levenloos teruggevonden in een dichtbegroeid terrein achter een supermarkt. Volgens de Duitse politie zou de tiener vermoord zijn door twee jongens, die zelf amper 13 en 14 jaar oud zijn. Er werd ook een derde tiener opgepakt, die getuige zou zijn geweest van de moord.