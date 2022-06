Reuzegommers krijgen maar één kans om onschuld aan te tonen in zaak Sanda Dia: tot ieders verbazing komt er al zeker geen proces in Hasselt meer

“We gaan de totaliteit van de zaak behandelen.” De woorden van de voorzitter van het Antwerpse hof van beroep waren nog niet uitgesproken of een deel van de advocaten van de achttien Reuzegommers sprong recht. “Wat bedoelt u met de totaliteit van de zaak? Gaan we de hele zaak hier behandelen dan?”

Het antwoord kwam omfloerst, maar de juridische realiteit is dat er geen Reuzegom-proces in Hasselt meer komt, maar meteen een inhoudelijk proces in beroep, in Antwerpen. Dat beamen verschillende advocaten in de zaak, die uiterst verbaasd reageren. Op 13 maart 2023 worden alle partijen – de achttien beklaagden, de burgerlijke partijen en het Openbaar Ministerie – in Antwerpen verwacht om het proces inhoudelijk te voeren.

Niet meer weg uit Antwerpen

De week die volgt op die 13de maart, wordt benut om de lopende juridische discussie uit te klaren, met name de reden waarom we nu in Antwerpen beland zijn. Maar meteen ook om vervolgens uit te klaren wie juridisch (mee) schuldig is aan de dood van de Edegemse ingenieursstudent. Sanda Dia stierf na een compleet uit de hand gelopen tweedaagse studentendoop in december 2018. Na 4,5 jaar zal er dus (voor de tweede keer) een strafproces starten. Niet langer in Hasselt, maar in Antwerpen. Zonder mogelijkheid om beroep aan te tekenen dus bij een eventuele straf. Al wil de Antwerpse rechter zelf dat allemaal nog niet ze expliciet gezegd hebben.