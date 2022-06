Rode Kruis-Vlaanderen waarschuwt voor dreigend tekort aan opvangplaatsen voor Oekraïners

Rode Kruis-Vlaanderen vreest dat er tegen het eind van de zomer een tekort zal zijn aan opvangplaatsen voor Oekraïners die vluchten voor de oorlog in hun land. De hulporganisatie trekt aan de alarmbel omdat het merkt dat de vluchtelingen vaak veel langer in het transitcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe verblijven en de doorverwijzing door de gewesten veel trager loopt dan aan het begin van de crisis.

In het transitcentrum Ariane in Sint-Lambrechts-Woluwe, dat oorspronkelijk enkel opvang voor één nacht voorzag in afwachting van een definitieve opvang, ziet Rode Kruis-Vlaanderen dat Oekraïense vluchtelingen genoodzaakt zijn om er steeds langer te verblijven. Van de 800 bewoners die op dit moment nog in Ariane verblijven, zit één op de drie er al langer dan 15 dagen. Zo’n 13 procent verblijft er zelfs al langer dan 25 dagen.

“Noch het gebouw, noch de processen, noch de middelen zijn momenteel voorzien op een verblijf van twee tot drie weken”, klinkt het bij Rode Kruis-Vlaanderen. Volgens de organisatie bemoeilijkt dat de situatie van de bewoners in het transitcentrum, waar sinds juni 98 procent van alle Oekraïense vluchtelingen met een opvangnood terechtkomt.

“De bewoners krijgen geldproblemen - omdat zo ook de toekenning van hun leefloon vertraagt - en bovendien hebben ze geen duidelijk perspectief, wat voor stress en frustratie zorgt”, zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Daarnaast komen er ook enkele praktische moeilijkheden bij kijken, zoals de nood aan ontspanning en onderwijs voor kinderen en faciliteiten om bijvoorbeeld kleren te wassen.”

Rode Kruis-Vlaanderen wil echter vooral waarschuwen voor het grotere, achterliggende probleem: het feit dat er een nijpend tekort aan opvangplaatsen dreigt. De organisatie baat ook het nooddorp in Mechelen uit, dat amper een maand na opening al voor 37 procent vol zit. “Als dit tempo aanhoudt - en de cijfers wijzen voorlopig in die richting - zal het nooddorp in Mechelen voor het einde van de zomer aan zijn maximumcapaciteit zitten. Het is nodig dat we ons daarop voorbereiden”, besluit Vandekerckhove.

De stad Mechelen denkt nog niet meteen aan een uitbreiding van het nooddorp, dat momenteel een maximumcapaciteit heeft van 650 bewoners. “Momenteel zijn er nog voldoende opvangplaatsen ter beschikking. De Vlaamse regering onderzoekt hoe er ook de volgende maanden genoeg opvangcapaciteit blijft”, klinkt het in een korte reactie van het kabinet van de burgemeester. Bij de start van de bouw van het nooddorp in maart werd gezegd dat, indien nodig, nog kan opgeschaald worden tot maximaal 1.000 bewoners.