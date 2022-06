100 BEF voor een pintje: in dit café rekenen ze nog met Belgische franken (en je mag er zelfs mee betalen)

In de winkel of op café euro’s omrekenen naar Belgische franken. Veel Belgen doen het nog, en het Gentse café Trefpunt wil het hen makkelijker maken. Voortaan hebben ze een prijslijst in euro én Belgische frank.

“Wie bij de invoering van de euro 55 was, is er nu 75”, zegt Edmond Cocquyt Junior van Trefpunt. “Dan gaat rekenen al wat moeilijker, maar toch denken die mensen vaak nog in Belgische franken in plaats van in euro’s. Dan zie je ze bij een rekening van 23,50 euro diep nadenken.” (Lees verder onder de foto)

Een pintje? Dat is dan 100 BEF. — © café Trefpunt

In café Trefpunt zitten jong en oud broederlijk naast elkaar, dus om het de oudere generatie makkelijk te maken, voerde het café een nieuwe prijslijst in. “De prijzen staan in het zwart in euro en daarnaast in het rood in frank”, zegt Cocquyt. “Om het simpel te houden hebben we het wel maal 40 gedaan, niet maal 40,33.”

Dat is dan 100 frank alstublieft

Een pintje of een frisdrank heb je voor 100 BEF, een cocktail voor 360. “Zo zie je wel hoeveel duurder alles is geworden. Ik ben zelf nog uitgegaan met franken en toen kwam je voor een hele avond toe met 1.000 BEF. Nu kan je daar nog drie cocktails mee kopen.” (Lees verder onder de foto)

© fvv

Jonge bezoekers en barpersoneel keken eerst wat vreemd op bij het zien van de nieuwe prijslijst. “Sommigen dachten dat het een code was om in te geven in de computer bij bestellingen. Zij waren vaak nog niet eens geboren. Maar als oudere mensen thuis nog franken hebben liggen, mogen ze er zeker mee komen betalen. Al willen de meesten ze misschien bijhouden als souvenir.”