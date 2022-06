Oostenrijk schrapt omstreden covidvaccinatieplicht

Oostenrijk zal nu ook officieel komaf maken met de omstreden vaccinatieplicht tegen COVID-19. Dat heeft de regering donderdag bekendgemaakt. De verplichte vaccinatie was in maart al opgeschort, slechts één maand nadat ze in werking was getreden.

“We moeten vanaf nu leven met COVID, dus we zullen een reeks maatregelen afvoeren, wat het einde van de verplichte vaccinatie betekent”, zei minister van Volksgezondheid Johannes Rauch op een persconferentie in Wenen.

De verplichte vaccinatie werd eind 2021 aangekondigd en gold vanaf februari. Het voorstel werd gesteund door alle partijen, behalve de rechtse FPÖ. Oostenrijk was daarmee een pionier in de Europese Unie, want in andere landen waren er vaak leeftijdsspecifieke voorschriften wat betreft vaccinatie.

Oorspronkelijk was het Oostenrijkse plan om iedereen die vaccinatie weigerde vanaf 15 maart een boete tot mogelijk 3.600 euro op te leggen. Begin maart waren er echter al verschillende tekenen van afkeer tegen de verplichting, wat leidde tot protest. Uiteindelijk werd die maand al besloten om de verplichte vaccinatie op te schorten. Nu wordt ze ook officieel geschrapt.

Het aantal besmettingen stijgt in Oostenrijk intussen opnieuw aanzienlijk. De zevendaagse incidentie per 100.000 inwoners ligt momenteel rond de 550. Onlangs is het aantal patiënten op de gewone afdelingen van ziekenhuizen weer gestegen. Op de intensive care units is de situatie tot nu toe onveranderd gebleven. De bezetting van bedden met COVID-patiënten is er even laag als in de zomer van 2021.