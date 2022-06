Politie verijdelt Iraanse aanslag tegen Israëli’s in Istanboel

De politie in Istanboel heeft in samenwerking met Israëlische veiligheidsdiensten vijf Iraniërs aangehouden die ervan beschuldigd worden aanslagen tegen Israëlische burgers in Turkije te hebben gepland, zo schrijven lokale media donderdag.

Veiligheids- en antiterreurdiensten voerden woensdag huiszoekingen uit in appartementen en hotels in Istanboel waar de verdachten verbleven. Ze legden de hand op digitale documenten, twee pistolen en twee geluidsdempers. De verdachten werden vervolgens ondervraagd. De Turkse geheime dienst zou hen al langer op het spoor zijn geweest.

Vorige week nog waarschuwde Israël voor mogelijke terreuraanslagen tegen Israëli’s door Iraanse agenten. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yaïr Lapid riep zijn landgenoten op om vanwege de dreiging niet naar Turkije te reizen of wanneer ze er al waren, zo snel mogelijk naar Israël terug te keren.

Donderdag/vandaag ontmoeten Lapid en zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu elkaar in Ankara. Ze zullen het onder andere hebben over de aanstelling van ambassadeurs, die momenteel in beide landen is opgeschort.