Voormalig Engels international Andy Carroll legt testen af bij Club Brugge

In de zoektocht naar een spits is Club Brugge volop bezig met Benik Afobe (29), die zelf zijn zinnen op blauw-zwart gezet heeft. Maar er is ook… Andy Carroll.

U kent Carroll uiteraard als voormalig aanvaller van Liverpool (2011-2013) en de Engelse nationale ploeg (2010-2012), maar intussen is hij 33 en zit hij dus in de nadagen van zijn carrière. Dat weerhield Club er echter niet van om hem op de lijst te zetten en te overwegen als aanwinst. Carroll is op dit moment transfervrij op te pikken want zijn contract bij tweedeklasser West Brom loopt af. Vorig seizoen speelde hij 22 duels in de Championship, waarin hij vijf keer scoorde.

Carroll is vandaag (donderdag) in het Belfius Basecamp en wordt volledig doorgelicht: fysiek, technisch, medisch maar ook mentaal. Club vindt de aanvaller een opportuniteit, want hij is transfervrij op te pikken in Engeland. Of het tot een overeenkomst komt, hangt af van de testen die hij aflegt. Hij werd aangeboden bij blauw-zwart, en daar vinden ze het de moeite om zijn situatie volledig te bekijken.