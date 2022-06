Acht mannen krijgen tot twee jaar cel voor diefstal Bataclan-kunstwerk van Banksy

Acht mannen hebben donderdag in Parijs celstraffen tot twee jaar gekregen voor het stelen van een metalen deur in de Bataclan waarop Banksy een kunstwerk had afgebeeld.

De zeven Fransmannen en een Italiaan stonden terecht voor de diefstal van het werk van Banksy in 2019. Ze roofden de metalen deur van een nooduitgang van de concertzaal waarop de straatkunstenaar een rouwend meisje had afgebeeld, een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015 in de Bataclan en elders in Parijs. Aan wie de deur, met een geschatte waarde van 500.000 tot een miljoen euro, precies toebehoort, is nog onderwerp van discussie.

In tegenstelling tot wat het openbaar ministerie had gevraagd, zullen de veroordeelden het grootste deel van hun straffen uitzitten met een enkelband.

