Boris Johnson verdedigt omstreden Britse migratiewet in Rwanda

De Britse eerste minister Boris Johnson heeft donderdag in de Rwandese hoofdstad Kigali het controversiële migrantenplan van zijn land verdedigd. Hij roept de tegenstanders van het project op “een open geest” te behouden.

Volgens een Britse wet die in april van kracht werd, kunnen asielzoekers die clandestien via het Kanaal in het Verenigd Koninkrijk aankwamen naar Rwanda gestuurd worden. Een eerste vlucht van Londen naar Kigali werd op 14 juni evenwel op het laatste moment geannuleerd na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De Britse regeringsleider, die naar Rwanda is afgezakt voor een bijeenkomst van de Commonwealth-landen, beklemtoont donderdag dat hij ondanks de juridische moeilijkheden blijft vasthouden aan het plan.

“Mensen moeten een open geest voor het (uitwijzings)programma behouden”, verklaart Johnson tijdens een bezoek aan een school in de Rwandese hoofdstad. “Wat de critici moeten begrijpen, is dat Rwanda de voorbije twee decennia een complete transformatie heeft ondergaan.” De argumenten van de tegenstanders zijn volgens Johnson gebaseerd op “een perceptie, misschien een stereotype, van Rwanda”.

Rwanda heeft een opmerkelijke economische groei gekend, maar het land ligt wel nog regelmatig onder vuur voor zijn repressieve beleid op het vlak van mensenrechten en burgerlijke vrijheden.

Het Britse migratieplan heeft felle kritiek gekregen van onder meer ngo’s, mensenrechtenorganisaties, de VN en de Anglicaanse Kerk. Volgens de Britse media heeft ook prins Charles in een privégesprek aangegeven dat hij het plan “vreselijk” vindt.

Johnson zegt dat hij “uiteraard” bereid is om “de duidelijke verdiensten” van de migratiewet te bespreken met de Britse troonopvolger, die eveneens in Kagali is voor de Commonwealth-bijeenkomst.