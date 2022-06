EMA zet licht op groen voor coronavaccin van Valneva

De deskundigen van het EMA zijn al sinds december bezig met studies en proeven van het vaccin, dat de officiële naam VLA2001 heeft. De Europese Commissie moet nu nog haar goedkeuring geven over het vaccin, maar heeft met het bedrijf al een akkoord voor de levering van maximaal 60 miljoen doses op twee jaar tijd, waarvan ruim 24 miljoen nog dit jaar.

Tot dusver zijn in de EU vijf vaccins tegen het coronavirus goedgekeurd, VLA2001 wordt dus waarschijnlijk het zesde. Het Valneva-vaccin is al in april goedgekeurd voor gebruik in Groot-Brittannië.

VLA2001 wordt in twee doses toegediend en wordt verondersteld het lichaam in staat te stellen zichzelf te beschermen tegen infectie met het virus. Tussen de eerste en een tweede dosis moeten 28 dagen zitten. Het vaccin kan bewaard worden bij normale koelkasttemperaturen, wat het gebruik vergemakkelijkt. Het preparaat bevat inactieve virussen. Deze kunnen weliswaar niet tot infectie en ziekte leiden, maar stimuleren wel de aanmaak van antilichamen.