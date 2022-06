HET PUNT VAN VAN IMPE. “Magnette die betoogt tegen zijn eigen regering, dat is ronduit schizofreen”

Wat deed Paul Magnette op de nationale betoging deze week? Is hij niet voorzitter van de PS? De grootste partij in de regering waartegen geprotesteerd werd? In dit Punt van Van Impe behandelen we de kwestie die de temperatuur ook binnen de Vivaldi-regering zal doen oplopen: het sociaal overleg. “Het probleem is: dé werkgever en dé werknemer bestaan niet. Dat maakt elke oplossing gigantisch complex.”

Ook het alcoholverbod op de jeugdkampen komt aan bod, én de commotie rond de eretekens. “Als zelfs Veerle Heeren een lintje krijgt, hebben ze in het Paleis de krant toch niet goed gelezen.”