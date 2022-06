In Oekraïne verschijnt voor het eerst een Russische soldaat voor het gerecht die ervan beschuldigd wordt een Oekraïense vrouw te hebben verkracht. Het zou het begin van tientallen soortgelijke rechtszaken kunnen zijn, aangezien er sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al talloze getuigenissen opdoken over het misbruik door Russische soldaten.