Hoe is het nog met Sebastien (44), wiens foto de wereld rondging na aanslagen in Brussel? “Ik heb aanvaard dat ik altijd een handicap zal hebben”

De foto van de voormalige basketspeler na de aanslagen in Zaventem ging de wereld rond. — © Luc Daelemans/AP

Overijse/Tervuren

Oud-profspeler Sebastien Bellin (44) wordt coach van de U21-ploeg bij Basketbal Club Terlanen Overijse. De voormalige Belgian Lion wil er naar eigen zeggen vooral levenservaring overbrengen. Dat heeft de Tervurenaar in overvloed, want hij overleefde op 22 maart 2016 de aanslagen op de luchthaven in Zaventem. “Ik heb aanvaard dat ik altijd een handicap zal hebben.”