Advocaten van “man met het hoedje” vragen 30 jaar cel in plaats van levenslang

“Als je niet meedoet, ga je voor de rest van je leven naar de gevangenis.” Dat voorspelde Abdelhamid Abaaoud, de omgekomen leider van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, aan Mohamed Abrini toen deze laatste hem de dag voordien aankondigde dat hij afhaakte. Een voorspelling die nu dreigt uit te komen, en die de advocaten van “de man met het hoedje” uit de aanslagen in Brussel hun cliënt absoluut willen besparen.

“Hij komt uit een wijk in Molenbeek, waar het kinderspel was om jongeren met propaganda en videobeelden via sociale media warm te maken voor de jihad”, pleitte meester Stanislas Eskenazi, zelf afkomstig uit Molenbeek. “Toen zijn jongere broer naar Syrië vertrok, was hij een vogel voor de kat. Maar toen hij in Syrië terechtkwam, besefte hij dat hij nooit een echte IS-strijder zou worden.”

“Abrini is een mislukking voor IS. Zowel in Parijs als in Brussel heeft hij op het laatste moment beslist om niemand te doden. Het Openbaar Ministerie spreekt van lafheid, maar lafheid is juist een menselijke eigenschap. Abrini bewijst hiermee dat hij beide voetjes op de grond heeft.”

“Iemand tot levenslang veroordelen is hem het laatste stukje blauwe lucht afnemen dat hij nog tussen de tralies van zijn cel ziet. Terwijl straks in Brussel een tweede proces opent waarop onze cliënt nog een en ander te vertellen heeft”, voegde meester Marie Violleau eraan toe. “Wij vragen u dan ook om hem maximaal tot 30 jaar te veroordelen.”

Vrijdag zijn de advocaten van Salah Abdeslam aan de beurt.