School schorst drie meisjes die klasgenoot zwaar toetakelden tijdens vechtpartij: “Het is schokkend om te zien”

Drie meisjes uit het tweede middelbaar van het Sint-Claracollege in Arendonk zijn preventief geschorst nadat ze een klasgenote geslagen en gestampt hebben. “De aanleiding zou een stomme discussie over een turnzak zijn geweest”, zegt directrice Griet Wens. , rr — © EMA

Drie meisjes uit het tweede middelbaar van het Sint-Claracollege in Arendonk zijn preventief geschorst na een vechtpartij op school. Op een filmpje is te zien hoe ze een meisje uit hun klas slaan en tegen het hoofd stampen, terwijl het slachtoffer op de grond ligt. “Ik was enorm geschokt, dit is niet eigen aan onze school”, reageert algemeen directeur Griet Wens. Volgende week wordt beslist of het drietal ook definitief geschorst wordt.

Het filmpje toont hoe op de sportvelden van het Sint-Claracollege in Arendonk een meisje, dat op de grond ligt, wordt toegetakeld door andere meisjes. Het hele gebeuren wordt ook gefilmd. Het slachtoffertje wordt geslagen en krijgt ook een stamp tegen het hoofd, terwijl enkele omstanders lachen en roepen. Zowel het slachtoffer als de daders zitten in dezelfde klas in het tweede middelbaar beroeps.

Algemeen directeur Griet Wens benadrukt dat ze heel erg geschrokken is van de beelden. “In de zes jaar dat ik directeur ben, heb ik zoiets nog nooit meegemaakt. Het is schokkend om te zien. Op elke school wordt gepest, dat moeten we kunnen toegeven. Maar dit gedrag is absoluut niet eigen aan onze school. Integendeel: we hebben een sterk uitgewerkt antipestbeleid, een eigen schoolpsycholoog en heel wat extra ondersteuning.”

Al het hele jaar strubbelingen

Volgens de directrice waren er al het hele schooljaar strubbelingen in de bewuste klas en werd extra begeleiding voorzien. “Maar dat er tussen de drie daders en het slachtoffer van in het filmpje iets speelde, wisten we niet. Veel speelt zich helaas ook online af, of buiten de schoolmuren. Omdat het een beroepsklas is, hadden ze dinsdag geen proefwerken en was het heel rustig op school, want de rest was wel thuis om te studeren. De aanleiding zou een stomme discussie over een turnzak zijn geweest. De leerlingen zijn elkaar beginnen ophitsen. De leerkracht die vlakbij was, heeft hen meteen uit elkaar gehaald.”

Tuchtklassenraad

De drie jonge meisjes zijn sinds dinsdag preventief geschorst. “Maar we willen hen zeker niet het gevoel geven dat hun zomervakantie al vroeger begonnen is”, zegt Wens. “Ze zijn nu thuis, zodat de rust kan terugkeren, maar vanaf maandag moeten ze op school aanwezig zijn om de hele week gemeenschapsdienst te doen. Na tien dagen van preventieve schorsing houden we op 30 juni, de laatste dag van het schooljaar, een tuchtklassenraad om te beslissen of ze ook definitief geschorst worden. Over het slachtoffer: we bekijken wat nodig is voor haar herstel en wat we voor haar kunnen betekenen, in welke vorm dan ook.”

“Hoe dan ook, we gaan hiermee aan de slag, maar doen dat zoals altijd op een discrete en interne manier, uit respect voor het slachtoffer. Dat er dan gesuggereerd wordt dat we dit soort incidenten in de doofpot zouden steken, klopt absoluut niet en vind ik heel jammer.”