Uitgerekend op de dag dat men zich in Brussel begon te buigen over de EU-kandidatuur van Oekraïne, beleeft het land gitzwarte oorlogsuren, tijdens wat nu al ‘de ergste week sinds de val van Marioepol’ wordt genoemd. “Als de aanvoer stokt en de Oekraïners komen volledig in de klem te zitten, breekt op zeker moment de veer.”