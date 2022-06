Amerikaans Hooggerechtshof handhaaft recht om buitenshuis wapen te dragen in New York

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag een wapenwet in de staat New York verworpen, die wapendracht buiten de eigen woning beperkte. De wapenwet in kwestie is in strijd met het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet, oordeelt het Hooggerechtshof. De beslissing wordt ondersteund door zes van de negen rechters, allen conservatieven.

In de staat New York is het verboden openlijk een handwapen te dragen, schetsen Amerikaanse media zoals NBC en The New York Times. De wapenwet in de staat New York eist dat mensen die een vergunning willen om buitenshuis verholen wapens te dragen een “gegronde reden” moeten kunnen voorleggen. New Jersey, Rhode Island, Maryland, Massachusetts, Californië en Hawaï hebben soortgelijke wetten.

Twee mannen die in New York niet de vergunning kregen die ze wilden, stapten naar de rechter, omdat de staat het “virtueel onmogelijk maakt voor de gewone gezagsgetrouwe burger om een vergunning te krijgen”, schrijft The New York Times. Door de wapenwet zou het tweede amendement huns inziens niet langer een grondrecht, maar een beperkt privilege zijn, schrijft ook NBC.

“Het tweede en het veertiende amendement van de grondwet beschermen het recht van een individu om een handwapen te dragen voor zelfverdediging buitenshuis”, schreef de conservatieve rechter Clarence Thomas. Het Hooggerechtshof handelt “zonder de potentieel dodelijke gevolgen van zijn beslissing in overweging te nemen”, wierp de progressieve rechter Steven Bryer tegen.

Het is pas de tweede belangrijke uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de reikwijdte van het individuele grondwettelijke recht om wapens te houden en te dragen. Het is de eerste beslissing over het recht om vuurwapens in de openbare ruimte te dragen.

De Amerikaanse president Joe Biden zegt diep ontgoocheld te zijn over de beslissing van het Hooggerechtshof. Hij stelt dat de beslissing ingaat “tegen het gezond verstand en de grondwet”. Hij roept alle “Amerikanen op hun stem te laten horen over wapenveiligheid”, klinkt het in een persbericht van het Witte Huis. “Levens staan op het spel.”

“Donkere dag”

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Kathy Hochul, spreekt donderdag van een “donkere dag”. “Ik betreur dat deze donkere dag gekomen is”, vertelde Hochul donderdag aan aanwezige verslaggevers. “We kunnen grenzen stellen aan de vrijheid van meningsuiting”, stipte Hochul aan, “maar er zijn geen grenzen aan het tweede amendement”. De bepaling beschermt al meer dan 200 jaar het recht op wapenbezit in de Verenigde Staten.

“Het is schandalig dat, op een moment van nationale afrekening met wapengeweld, het Hooggerechtshof roekeloos een wet in New York heeft verworpen die beperkingen oplegt aan mensen die wapens mogen dragen”, schreef Hochul op Twitter. “Ik zal blijven alles doen wat in mijn macht ligt om New Yorkers te behoeden voor wapengeweld.”