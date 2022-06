Wist Orde der Artsen wél over de feiten van kinderarts? “Er is iets loos. Er klopt iets niet”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft donderdagmiddag in de Kamer opvallend hard uitgehaald naar de Orde der Artsen. Het parket heeft volgens hem de Orde wél ingelicht over het onderzoek naar kinderarts Jan D.V., die verdacht wordt van kinderporno en voyeurisme. Dat is vóór de arrestatie al gebeurd. “Doortastend optreden, snel handelen en slachtoffers beschermen. Ik verwacht dat ook van de Orde der Artsen.”