Vaticaan maakt smeekbrieven van vervolgde Joden aan paus Pius XII online beschikbaar

In het openbaar gemaakte gedigitaliseerde archief zijn de brieven te zien van mensen die het toenmalige hoofd van de Katholieke Kerk om steun vroegen. De documenten tonen hoe mensen de paus om hulp vroegen bij bijvoorbeeld vluchtpogingen of familieherenigingen. Er zijn voorts brieven met een verzoek om financiële ondersteuning te zien. Ook de reactie van de Heilige Stoel kan worden nagegaan.

De collectie “Ebrei” (Italiaans voor “Joden”) bevat bijna 40.000 documenten van het Departement voor Betrekkingen met Staten en Internationale Organisaties van het Vaticaanse Staatssecretariaat. Onderzoekers hebben in maart 2020 al toegang gekregen tot de documenten.

Kritiek

Aartsbisschop Paul Richard Gallagher, de facto minister van Buitenlandse Zaken van de katholieke kerkstaat, schrijft in de Vaticaanse krant Osservatore Romano dat de archieven op verzoek van paus Franciscus worden geopend. In eerste instantie wordt 70 procent van het Ebrei-archief online beschikbaar gesteld. De vrijgave van de rest van het archief wordt ook voorbereid.

Het openbaar maken van het archief kadert onder meer binnen de discussie over de rol van Pius XII, die paus was van 1939 tot 1958. De Italiaan, wiens burgerlijke naam Eugenio Pacelli is, werd na zijn dood vaak bekritiseerd vanwege zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo heeft hij zich nooit publiekelijk uitgesproken tegen de Holocaust. Het openstellen van de archieven zou moeten toelaten om het beeld over Pius XII bij te stellen.