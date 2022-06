Verenigde Staten verbieden verkoop van elektronische sigaretten van Juul Labs

De Verenigde Staten hebben de verkoop van elektronische sigaretten van het bedrijf Juul Labs met onmiddellijke ingang verboden. Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA donderdag in een persbericht.

De FDA is van mening dat het bedrijf, dat een groot succes kent met zijn elektronische sigaretten en gearomatiseerde vullingen, niet aangetoond heeft dat de commercialisatie van zijn producten in overeenstemming is met de regels voor de bescherming van de volksgezondheid.

Juul Labs laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de conclusie van de FDA en zegt dat het voldoende gegevens aangeleverd heeft om de problemen op te lossen die het agentschap opwerpt. Het bedrijf gaat beroep aantekenen tegen de beslissing, zo meldt het.