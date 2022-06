“Waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig?”, de voormalig rijkste man van Rusland en criticus van Poetin is niet direct mild voor het Europese olie-embargo. — © AP

De EU begaat een enorme blunder met de Russische oliesancties, dat zegt de in Rusland verguisde oliemagnaat Michail Chodorkovski. De voormalige rijkste man van Rusland en criticus van Poetin stelt dat het Europese olie-embargo de Oekraïense, in plaats van de Russische oorlogskas uitput. Spelen de energiesancties die Rusland moeten treffen, Poetin in de kaart?