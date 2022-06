Veilig op de “pamflet” met Samson en Marie: Studio 100-figuren gaan kinderen goede digitale gewoontes bijbrengen

Bumba, Samson en Marie, K3 en Mega Mindy: die Studio 100-figuren willen in een nieuwe campagne kinderen goede digitale gewoontes bijbrengen. In filmpjes leren de personages hen bij over verdachte berichten, schermtijd of blauw licht.

Samson die op de “pamflet” van Marie - “een tablet, Samson” - een timer voor beperkte schermtijd installeert zodat ze samen verstoppertje kunnen spelen. Of de K3-meisjes die leren om geen selfie te sturen naar een onbekend nummer waarvan de afzender zich voordoet als iemand anders. “Weet dat mensen met slechte bedoelingen altijd slimme trucjes hebben om je te misleiden, dus wees alert”, tipt Marthe van K3. Met die nieuwe campagne wil Studio 100 samen met Samsung kinderen bijleren over goede digitale gewoontes. Ook Mega Mindy en Bumba zijn te zien in een video die via Instagram, Facebook, Tiktok en Youtube het doelpubliek moet bereiken. Daarin wordt gewaarschuwd voor digitale risico’s en worden oplossingen aangereikt.

“Als onze figuren kunnen helpen om de thematiek op een laagdrempelige manier mee onder de aandacht te brengen, dan werken we daar graag aan mee”, zegt Inge Moerenhout, commercieel directeur Licensing & Events bij Studio 100. Dat zegt ook Marie Verhulst: “Samson en ik – en de andere personages die meewerken – vertellen op kindermaat, waardoor de boodschap misschien duidelijk wordt. Dat je niet zomaar iedereen moet vertrouwen die je online tegenkomt, bijvoorbeeld. Als mama of papa dat zegt, denk je: ja ja. Maar als je vrienden van de tv het zeggen, komt het misschien beter binnen.”

Het is een goede zet van Studio 100 om bekende figuren in te zetten, klinkt het bij Mediawijs, het kenniscentrum rond digitale technologie dat onder meer samenwerkt met Ketnet. “Van hoe meer verschillende personen kinderen het horen, hoe meer kans dat het blijft hangen”, zegt expert media-opvoeding Karen Linten. “Experimenten tonen aan dat bekende personen in een campagne werken, omdat je gemakkelijker iets aanneemt van iemand naar wie je opkijkt. Al blijkt ook dat het effect nog groter is als het doelpubliek vindt dat de educatieve boodschap bij de bekende persoon past én eerder onopvallend verwerkt zit in een verhaallijn. In het geval van K3 zou de boodschap bijvoorbeeld nog beter kunnen blijven hangen als ze het in hun show verwerken, zonder dat het er vingerdik op ligt. Maar hoe dan ook kunnen de filmpjes een aanleiding zijn voor de ouders om het met hun kind eens over schermtijd te hebben.”

(sir)