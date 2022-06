Meer salaris, maar je betaalt ook meer belastingen: overheid verdient 1,5 miljard aan geïndexeerde lonen

Door een vertraagde indexering van de belastingschijven wint de overheid 1,5 miljard euro extra belastingen. Dat is volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een neveneffect van de loonindexeringen die werknemers krijgen. Door die indexeringen krijgen velen een hoger brutoloon, maar omdat de belastingschijven niet tegen hetzelfde tempo mee geïndexeerd worden, betaal je ook meer belastingen. Wat uiteraard voordelig is voor de overheid. Oppositiepartij N-VA wil dat die “sluipende belastingverhoging zo snel mogelijk rechtgezet wordt”. Open VLD heeft daar oren naar, zeker omdat de expertengroep koopkracht en concurrentievermogen onlangs een soortgelijke maatregel heeft voorgesteld. Volgens regeringsbronnen komt de discussie dus onvermijdelijk op de regeringstafel wanneer er gesproken wordt over een nieuw pakket koopkrachtmaatregelen.(hh)