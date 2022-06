Europese leiders kennen Oekraïne en Moldavië het statuut van kandidaat-lidstaat van de EU toe

De Luxemburgse eerste minister Xavier Bettel meldde het nieuws omstreeks 20.15 uur als eerste, meteen gevolgd door Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. “Akkoord. #EUCO heeft net beslist om Oekraïne en Moldavië het statuut van EU-kandidaat-lid toe te kennen”, schreef Michel. De Europese president sprak van een historisch moment. “Vandaag is een cruciale stap op jullie pad naar de EU”, luidde het. “Onze toekomst is samen.”

Georgië krijgt een “Europees perspectief”. Zodra een aantal “openstaande prioriteiten” zijn aangepakt, willen de leiders ook dat land kandidaat-lidmaatschap aanbieden, aldus Michel.

De Europese leiders volgen daarmee de aanbeveling van de Europese Commissie. Kandidaat-lidmaatschap betekent niet dat de betrokken landen snel effectief tot de Europese Unie zullen toetreden. Eerst moeten nog toetredingsonderhandelingen volgen, die vele jaren kunnen duren. Zelfs het openen van die onderhandelingen kan nog heel wat voeten in de aarde hebben. Van Oekraïne en Moldavië wordt verwacht dat ze tal van hervormingen doorvoeren vooraleer het licht op groen wordt gezet voor toetredingsgesprekken.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski reageerde meteen heel tevreden op de beslissing om zijn land kandidaat-lid van de EU te maken. “Dit is een uniek en historisch moment in de Oekraïens-Europese relaties.” Via een videoverbinding bedankte Zelensky de Europese leiders. “De toekomst van Oekraïne ligt in de EU”, schreef hij ook op Twitter.

Verschillende Europese leiders wezen meteen op het belang van hun beslissing voor Oekraïne, dat sinds 24 februari in oorlog verkeert met Rusland. Onder hen de Litouwse president Gitanas Nauseda, wiens land de voorbije dagen zelf in aanvaring kwam met Moskou, over de toegang tot de Russische exclave Kaliningrad. “Dit is een grote overwinning voor Oekraïne en de Europese Unie”, zei hij. “Dit is een erg belangrijk en tijdig besluit. Litouwen steunt Oekraïne op zijn weg naar EU-lidmaatschap.”

De Moldavische president Maia Sandu ziet in het kandidaat-lidmaatschap van haar land “een ondubbelzinnig en sterk signaal van steun voor onze burgers en voor de Europese toekomst van Moldavië”. Ze zegt dat Moldavië vastbesloten is “vooruitgang te boeken op het hervormingspad”.

