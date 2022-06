Prins William en Kate krijgen eerste officiële portret

“De kunstenaar heeft Cambridge ook in het portret proberen te verwerken door voor de achtergrond kleuren te gebruiken die ook terug te vinden zijn in de historische gebouwen van de stad. Er zitten ook zeshoekige architecturale motieven in, die te zien zijn op verschillende gebouwen in Cambridge”, aldus het Paleis. Op het portret draagt Kate een groene jurk met bijpassende schoenen. William draagt een donker pak met blauwe stropdas. Beiden lijken lichtjes naar rechts te kijken.

Het schilderij zal de komende drie jaar tentoongesteld worden in het Fitzwilliam Museum van de Universiteit van Cambrigde. Daarna zal het op verschillende plaatsen in de stad te zien zijn.