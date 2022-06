Het koninklijk eigendom dat de Queen miljarden kan opleveren, zolang de kapers op de kust niet toeslaan

Terwijl de inflatie in Groot-Brittannië gisteren het hoogste peil bereikte in veertig jaar, is er alvast één Brit die daar niet wakker van ligt. Voor de Queen was 2021 een puik jaar, en de komende tien jaar zien er nóg beter uit. Dat heeft de koninklijke familie te danken aan de Crown Estate. Daarin zitten een pak eigendommen, en één ervan is goud waard: de zeebodem van de Britse territoriale wateren. Daar kunnen namelijk goed draaiende windmolenparken op gebouwd worden. Maar er zijn kapers op de kust.