Club Brugge staat heel dicht bij Benik Afobe, wat met Andy Carroll?

Club Brugge staat heel dicht bij Benik Afobe (29) van ­Stoke City. Eén Engelse aanvaller is dus sowieso op komst. Maar er is ook … Andy Carroll (33).

Inderdaad, ex-international en cultspits Andy Carroll. Hij werd aangeboden bij blauw-zwart, dat hem gisteren uitnodigde in het Belfius Basecamp om tests af te leggen. Carroll werd volledig doorgelicht: fysiek, medisch en mentaal. Van een contract is echter nog lang geen sprake. Eerst moet vandaag nog worden beslist of er een proefperiode in zit, en gisteravond klonk het dat de kans zeer klein is. Op zich is Carroll wel een opportuniteit, want hij is transfervrij. En een uniek profiel heeft hij sowieso: de 1m93 grote spits gold jarenlang als een van de beste koppers in de Premier League. Maar Carroll zijn carrière zit wel in het slop. Het was in het seizoen 2009-2010 met Newcastle, toen nog in tweede klasse, dat hij doorbrak. Na één jaar Premier ­League werd hij vervolgens weggehaald door Liverpool, dat liefst

40 miljoen euro voor hem betaalde. Hij werd international bij Engeland, speelde op het EK 2012, maar nadien zakte hij af. Bij West Ham had Carroll goeie momenten, maar door blessures raakte hij steeds meer uit beeld. Vorig seizoen zat hij in tweede klasse bij Reading en West Brom, maar daar kreeg hij geen nieuw contract. Nu wel bij Club Brugge? Hij hoopt er best niet te hard op.

Afobe op komst

De 29-jarige Afobe lijkt dan weer wel op komst. De spits werd opgeleid in de academie van Arsenal, dat hem na verschillende uitleenbeurten in 2015 voor 2,6 miljoen euro verkocht aan Wolverhampton. Daar maakte Afobe 21 doelpunten in 46 wedstrijden, waarna toenmalige Premier League-club Bournemouth liefst 13,3 miljoen euro op tafel legde voor de spits. Op het allerhoogste niveau in Engeland liep het minder vlot, met tien doelpunten in twee seizoenen. Toch vond Stoke City hem in de winter van 2019 nog 13,5 miljoen euro waard.

De voorbije seizoenen liep het echter moeizaam met uitleenbeurten aan Bristol City, Trabzonspor en Millwall. Bij de laatste club kwam Afobe een beetje boven water met 12 doelpunten in 38 wedstrijden in The Championship.