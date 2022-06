Betogers proberen parlement binnen te dringen op elfde dag van protesten in Ecuador

Voor het parlement in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito heeft de politie betogers uit elkaar gedreven die probeerden het gebouw binnen te dringen. In het Zuid-Amerikaanse land protesteren inheemse gemeenschappen intussen al elf dagen tegen de stijgende levensduurte.

Eerder op de dag waren duizenden betogers er al in geslaagd het Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) binnen te komen. Dat cultureel centrum doet gewoonlijk dienst als een ontmoetingscentrum voor de inheemse bevolking in de hoofdstad. De betogers eisten vrije toegang tot het centrum als voorwaarde om onderhandelingen op te starten.

“Dit is een overwinning voor de strijd”, aldus Leonidas Iza, leider van Conaie, de grootste organisatie voor de inheemse gemeenschappen. “In het belang van de dialoog en de vrede” heeft de regering er uiteindelijk mee ingestemd dat ze zich naar deze symbolische plaats zouden begeven, aldus minister Francisco Jimenez. “Doel is dat de straatblokkades, de gewelddadige betogingen en de aanvallen op verschillende plaatsen stoppen.”

Die regeringstoegeving kalmeerde de gemoederen niet meteen, want een grote groep betogers, geleid door vrouwen, probeerde niet veel later het parlement binnen te dringen. De politie kon dat verhinderen door traangas in te zetten. Iza noemde de poging tot indringing “een zeer slecht signaal”.

Doden en gewonden

In heel het land zijn bijna 14.000 betogers op straat gekomen, van wie volgens de politie 10.000 alleen in Quito. Bij de protesten vielen eerder deze week al 3 doden en een 90-tal gewonden. 94 mensen werden opgepakt.

De conservatieve president Guillermo Lasso, die het land intussen een jaar leidt, ziet in deze protesten een poging om hem van de macht te verjagen. Tussen 1997 en 2005 moesten 3 presidenten aftreden onder druk van de autochtone bevolking.

