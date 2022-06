Russische troepen aan stadsrand Lysytsjansk tot staan gebracht

In het oosten van Oekraïne zijn Russische troepen tot stilstand gebracht aan de stadsrand van Lysytsjansk, meldt het Oekraïense leger. Volgens de generale staf in Kiev zijn daarbij flinke verliezen toegebracht aan het Russische leger, dat nu reserves naar het front zou moeten sturen. De Russen proberen de stad, die volgens de gouverneur van Loehansk nu geheel binnen het bereik van Russisch vuur ligt, te omsingelen.

Eerder op de donderdag werd bekend dat een groep Oekraïense strijders was omsingeld in de plaatsen Solote en Hirske, ten zuiden van Lysytsjansk. Later erkende het Oekraïense leger dat Russische troepen delen van Hirske hebben veroverd. Rondom Hirske wordt nog wel hevig gevochten, zeiden door Rusland gesteunde separatistische troepen.

Lysytsjansk is de laatste grote stad in de regio Loehansk die nog volledig onder Oekraïense controle staat. Aan de andere kant van de rivier Severski Donets ligt de stad Severodonetsk, die al grotendeels is veroverd door Rusland. Honderden burgers zitten er vast in een chemische fabriek.

Aan het zuidelijke front hebben Russische troepen brandstoftanks en ander militair materieel van het Oekraïense leger in de buurt van Mykolajiv bestookt met “zeer nauwkeurige wapens”, meldt het Russische ministerie van Defensie. Mykolajiv, een rivierhaven en centrum voor scheepsbouw vlak bij de Zwarte Zee, is een horde die de Russische troepen moeten nemen om door te drukken naar de westelijker gelegen havenstad Odessa.