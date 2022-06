Amerikaanse Senaat stemt in met enkele inperkingen wapenwet

Voor het eerst in tientallen jaren heeft een meerderheid in de Amerikaanse Senaat zich geschaard achter een hervormde wapenwet, die enkele beperkingen invoert. 65 van de senatoren stemden voor het wetsvoorstel, 33 stemden tegen. De tekst verhuist nu naar het Huis van Afgevaardigden. Verwacht wordt dat daar, nog voor het zomerreces, een goedkeuring volgt.

De golf van geweld met zware vuurwapens heeft een en ander in beweging gezet. Zowel Democratische als Republikeinse politici stemden donderdag (plaatselijke tijd) in met inperkingen voor de toegang tot vuurwapens. Die beperkingen worden gekoppeld aan fors uitgebreide financiële steun voor de geestelijke gezondheidszorg en investeringen ten behoeve van de veiligheid op scholen.

President Joe Biden had na de schietpartijen van de voorbije weken een verregaandere hervorming bepleit. Hij wilde een verbod op semiautomatische geweren en bijbehorende magazijnen. Zo ver kwam het niet, maar toch wordt deze hervorming beschouwd als een vooruitgang. Het is ook een zeldzame keer dat de twee partijen erin slagen een compromis te sluiten over een thema dat de Amerikaanse samenleving zo verdeelt.

Zelfde dag als versoepeling

Het 80 pagina’s tellende voorstel voorziet onder meer in strengere juridische en psychologische achtergrondcontroles voor 18- tot 21-jarigen die een wapen willen kopen. Er zou ook harder worden opgetreden tegen de illegale verkoop van wapens.

LEES OOK. Nieuw Amerikaans akkoord rond scherpere wapenwet: wat houdt het in? En gaat er nu echt iets veranderen? (+)

De wet werd goedgekeurd op dezelfde dag dat het Hooggerechtshof besloot dat een wet uit de staat New York, die het dragen van een vuurwapen in de openbare ruimte verbood als daar geen specifieke aanleiding toe was, ongrondwettelijk was.