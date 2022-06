Driedaagse staking bij Ryanair van start

Daags nadat bij Brussels Airlines een driedaagse staking is gestart, legt ook personeel van Ryanair in België gedurende drie dagen het werk neer. Er worden op de luchthavens van Charleroi en Zaventem tientallen vluchten geschrapt.

Bij Ryanair gaat de staking uit van zowel piloten als cabinepersoneel. Zij voeren actie tegen de volgens hen slechte werkomstandigheden. Ryanair leeft de Belgische arbeidswetgeving niet na, klinkt het. “Er is geen Belgische personeelsdienst, de verloning is te laag en zelfs de Belgische minimumlonen worden niet gerespecteerd.”

Ryanair heeft zelf niet gecommuniceerd over het aantal geannuleerde vluchten van vrijdag tot en met zondag, maar het zullen er naar verwachting tussen de 250 en de 300 zijn, net als bij een vorige staking in april. De meeste vluchten worden geschrapt op de luchthaven van Charleroi; op Brussels Airport gaat het om een dertigtal vluchten (iedere dag een vijftal vertrekkende en een vijftal aankomende).

Ook elders

Het protest bij Ryanair blijft niet beperkt tot het in België gebaseerde personeel. Ook in Portugal en Spanje wordt opgeroepen om te staken op 24, 25 en 26 juni (en in Spanje nog eens op 30 juni, 1 en 2 juli), in Frankrijk is er een stakingsoproep voor 25 en 26 juni en in Italië voor 25 juni.

Ryanair verwerpt de staking en herhaalde onlangs dat het de Belgische wetgeving volledig respecteert. “CNE en ACV Puls zouden moeten onderhandelen met Ryanair om tot verbeteringen te komen in plaats van onjuiste verklaringen af te leggen en dreigementen te uiten om de reisplannen van onze Belgische klanten nodeloos in de war te sturen”, zei de directie eerder.

315 vluchten van Brussels Airlines

Bij Brussels Airlines startte donderdag een staking van drie dagen. Daardoor moest de luchtvaartmaatschappij in totaal 315 vluchten annuleren van en naar Brussels Airport, met gevolgen voor 40.000 passagiers. Het cabinepersoneel en de piloten van Brussels Airlines staken onder meer tegen de volgens hen te hoge werkdruk.