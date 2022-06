Matz Sels verlengt contract bij Straatsburg

Sels maakte vier jaar geleden de overstap van Newcastle United, waar hij geen basisplaats had kunnen veroveren. Die club had de voormalige Gentenaar eerder al een seizoen uitgeleend aan RSC Anderlecht, om weer ritme en vertrouwen op te doen.

In de Ligue 1 lukte het wel voor Sels. Afgelopen seizoen werd hij er door de vereniging voor keeperstrainers zelfs verkozen tot Doelman van het Jaar. Zijn debuut bij de Rode Duivels, waar hij in principe vierde doelman is, vierde hij in juni vorig jaar in de oefeninterland tegen Griekenland. In maart dit jaar kwam daar tegen Burkina Faso nog een cap bij.