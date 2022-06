Courtois en Hazard kennen eerste tegenstander van het nieuwe Spaanse voetbalseizoen

Het FC Barcelona van Xavi start het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano, terwijl Yannick Carrasco - en misschien ook Axel Witsel - met Atlético op bezoek gaat bij het naburige Getafe.

Vanwege het WK in Qatar ligt La Liga stil tussen 9 november en 31 december. Daardoor eindigt het seizoen wat later dan normaal. De slotspeeldag staat pas op 4 juni 2023 op het programma. Nog voor de WK-onderbreking wordt de eerste Clasico van het seizoen gespeeld. Op 16 oktober kijken Real en FC Barcelona elkaar in de ogen in het gerenoveerde Bernabeustadion. In de terugronde wordt de Clasico op 19 maart in Camp Nou gespeeld. De eerste Madrileense derby tussen Real en Atlético is voor 18 september in het Metropolitanostadion van de Atléti.