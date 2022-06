Vincent Kompany kent datum en tegenstander voor debuut bij Burnley, en ziet vijftiende (!) speler vertrekken

Met de transfer hoopt de dertigjarige Pope zijn kansen op een stekje in de 26-koppige Engelse WK-selectie te vergroten. Pope speelde sinds 2016 voor Burnley en kwam in de voorbije jaren tot 141 competitiewedstrijden.

Hij is daarmee de vijftiende speler die het gezakte Burnley van Kompany verlaat deze zomer. Ben Mee, Aaron Lennon, Phil Bardsley, Dale Stephens, Erik Pieters en James Tarkowski kregen of wilden geen nieuwe contract op Turf Moor. Ook beloften Joel Mumbongo, Richard Nartey, Anthony Glennon, Ethen Vaughan, Sam Unwin, Anthony Gomez Mancini, Calen Gallagher-Allison en Harry Allen (allen al minstens sinds 2015 bij Burnley) mochten beschikken.

En dan is er ook nog Wout Weghorst. De Nederlandse spits kwam in de winter voor 14 miljoen over van Wolfsburg, maar wil weg bij The Clarets. Maxwel Cornet, de topaankoop van vorige zomer (15 miljoen) kan naar Everton en Newcastle.

Kortom: Kompany moet zijn ploeg bijna volledig heropbouwen. Intussen werd duidelijk dat hij zijn eerste seizoen zal openen op vrijdag 29 juli met een bezoekje aan Huddersfield. Daarna volgt een thuiswedstrijd tegen Luton Town (6 augustus), gevolgd door een bezoek aan Watford (13 augustus) en een ontvangst van Hull City (16 augustus).

Daarna opnieuw thuis tegen Blackpool (20 augustus), een verplaatsing naar Wigan Athletic (27 augustus) en dan thuis tegen Millwall (30 augustus) om de zomer af te sluiten.