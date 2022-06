“Het aantal doden groeit”: Oekraïne beveelt troepen tot terugtrekking uit Severodonetsk

“De Oekraïense strijdkrachten zullen zich moeten terugtrekken uit Severodonetsk. Zij hebben daartoe het bevel gekregen”, aldus de bewindsman. “Het heeft geen enkele zin meer om op posities te blijven die al maanden gebombardeerd worden.”

De stad “is bijna tot een ruïne herleid”, voegde de gouverneur eraan toe; “Alle essentiële infrastructuur is verwoest. Negentig procent van de stad is verwoest, tachtig procent van de huizen zal moeten worden vernield.”

De stad behoorde tot de laatste delen van Loehansk die niet door Russische troepen of pro-Russische strijders zijn veroverd. Die verovering is een cruciale etappe in het Russisch plan om de controle te krijgen over het industrieel bassin dat de Donbas is en dat al sinds 2014 in handen is van de pro-Russische separatisten.