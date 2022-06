Schrijf daar eens iets over

Wegomlegging of omleiding? Wat is het nu? — © RR

Ik kwam onlangs deze twee verkeersborden tegen. Ik maakte er een foto van. Niet omdat ze de fietsers in tegenovergestelde richting wijzen, maar omdat op de ene ‘omlegging’ staat geschreven en op de andere ‘omleiding’. Wat is het nu? Zou het niet beter zijn als we vanaf nu standaard kiezen voor omleiding?