Paul De Grande: “Mijn werk heeft me tot in het Kremlin gebracht. Mét rondleiding. Dat vergeet je nooit.” — © Bahnmuller

Flamboyant, selfmade, aristocratisch, briljant, onverzettelijk. De epitheta die op Paul De Grande (73) worden geplakt, kloppen stuk voor stuk. De statige antiquair van Stukken van mensen die deze zomer op Play 4 ook te zien is in Het Beste Bod, staat voor een nieuw kruispunt in zijn leven. Zijn kasteel is al verkocht, zijn immense collectie binnenkort ook.