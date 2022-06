J.K. Rowling beetgenomen door Russische komieken die zich voordoen als president Zelenski: “Smakeloze grap”

De Britse schrijfster dacht dat ze in een Zoom-gesprek zou belanden met de Oekraïense president, maar niets was minder waar. Het waren de komieken Vovan en Lexus die zich voordeden als Volodimir Zelenski. Ze vroegen J.K. Rowling onder meer waarom Harry Potter een litteken op het hoofd heeft dat op de letter Z lijkt, het symbool dat de Russische militairen op hun tanks zetten. Ook vroegen ze de schrijfster naar de seksuele geaardheid van Harry Potter-personage Dumbledore. Een poging om een reactie te ontlokken bij J.K. Rowling, die eerder al in opspraak kwam nadat ze opvallende uitspraken deed over de transgendergemeenschap.

“Smakeloos”

J.K. Rowling kon de grap van de komieken niet waarderen, zo liet haar entourage optekenen aan The Hollywood Reporter. “Het was smakeloos”, klinkt het. “J.K. Rowling was benaderd om te praten over de goede doelen die ze steunt in Oekraïne, waarmee ze kinderen en families helpt die getroffen zijn door de conflicten in hun regio.”

Volgens een woordvoerder is de 12 minuten durende video die Vovan en Lexus maakten, zodanig gemonteerd dat er geen goede weergave van het gesprek mogelijk is. Het is niet de eerste keer dat de twee beroemdheden beetnemen. Eerder lukte het ook al bij prins Harry, Elton John, Kamala Harris, Billie Eilish en George W. Bush.