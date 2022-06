Geen tweede klasse, wel Champions League-voorronde voor de vriend van Nina Derwael: Siemen Voet naar Slovaakse kampioen

De 22-jarige verdediger werd opgeleid bij Club Brugge, speelde even op huurbasis bij KV Mechelen, en werd vorige zomer verkocht aan PEC Zwolle. In Nederland tekende Voet voor 19 optredens en één doelpunt, maar degradeerde hij naar de Keuken Kampioen Divisie. Daar gaat hij echter niet aan de slag. Voet trekt voor een niet nader genoemde som richting Bratislava, dat als kampioen van Slovakije komend seizoen aantreedt in de (eerste) voorronde van de Champions League.

“Siemen Voet is een beloftevolle speler die de academie van Club Brugge doorlopen heeft”, klinkt het bij de club. “We kijken uit naar zijn komst. Hij brengt een toekomstperspectief met zich mee, want Siemen kan op jonge voetballeeftijd nog beter worden. We geloven dat hij zal slagen bij Slovan en zijn potentieel verder zal ontwikkelen. Dat heeft hij.”

“Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging”, aldus Voet. “Ik beschouw de komst naar Slovan als een grote stap in mijn carrière. Ik wil voor deze club spelen. Twee sportieve aspecten trokken me aan: de kans om elk jaar voor titel en Europees te spelen. Daarnaast wil ik mezelf verder ontwikkelen als speler en als mens. Na in België en Nederland gespeeld te hebben, kom ik in een compleet nieuw land terecht. Ik zal ook een nieuwe taal leren. Ik was verder erg onder de indruk van het stadion, het is echt prachtig. Ik wil mijn voetbal en persoonlijkheid verder laten groeien, zo veel mogelijk bijdragen aan het succes van de club en een volwaardig teamspeler zijn.”

Slovan Bratislava maakte eerder deze week al de komst van Juraj Kucka bekend. De Slovaak komt over van het Italiaanse Parma.