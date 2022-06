Arts verwijdert per ongeluk verkeerde oog bij operatie in Slowakije, autoriteiten starten onderzoek

In Slowakije heeft een dokter tijdens een operatie het verkeerde oog verwijderd. Zijn patiënt, die een gezond en een beschadigd oog had, is nu zo goed als blind. “Een grove fout”, klinkt het bij de autoriteiten van het land, die een onderzoek openen naar het incident.

De operatie vond plaats in een Universitair Ziekenhuis in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. De patiënt in kwestie zou er geopereerd worden aan zijn beschadigde oog, maar de arts vergiste zich en verwijderde het gezonde oog van de man. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigde het incident aan het Slowaakse persbureau TASR, waarna het ook door internationale media is opgepikt.

De autoriteiten van het land op het gebied van gezondheidstoezicht zijn een onderzoek gestart naar de kwestie en de “omstandigheden waarin zo’n verwoestende fout kon gemaakt worden”, klinkt het in een eerste rapport. De man en zijn gezin krijgen alvast psychologische bijstand om de gevolgen van de mislukte operatie te verwerken.

De fout komt in een reeds turbulente tijd voor de Slowaakse gezondheidssector. Er heerst al langer een arbeidsconflict over de werkdruk en de loon- en arbeidsvoorwaarden. Het land kreeg, mede door de coronacrisis, te maken met een grote uittocht van medisch personeel. Veel dokters en verplegers trokken naar het naburige Tsjechië en Oostenrijk om daar in de sector te werken.