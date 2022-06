Studenten onderzoeken duurzame rietjes en ontdekken PFAS: “Bij vrijwel alle rietjes gedetecteerd” 

Studenten biologie van de Universiteit Antwerpen hebben bij een onderzoek PFAS gedetecteerd in rietjes van plantaardige materialen. “Duurzame rietjes zijn minder duurzaam dan gedacht”, klinkt het vrijdag in een persbericht van de Antwerpse universiteit.

Als alternatief voor plastic rietjes worden tegenwoordig veel alternatieven gebruikt. Bachelorstudenten biologie Pauline Boisacq en Maarten De Keuster onderzochten voor hun bachelorproef of en in welke mate poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) aanwezig zijn in drinkrietjes van verschillende materialen op de Belgische markt.

Naast rietjes van plantaardige materialen, zoals papier en bamboe, onderzochten ze ook of er PFAS aanwezig zijn in rietjes van glas, roestvrij staal en plastic. In totaal werden veertig verschillende merken onderzocht. Bij vrijwel alle rietjes van plantaardige materialen werden PFAS gedetecteerd.

De onderzoekers kunnen nog geen uitspraken doen over de mogelijke gezondheidsrisico’s omdat het voorlopig onduidelijk is in welke mate PFAS vrijkomen bij contact met voedingswaren. De studie is wel “een alarmbel”, zeker naar kinderen toe, laten de onderzoekers weten.

“Zestien van het dertigtal onderzochte PFAS werden waargenomen in ten minste één rietje”, zegt Boisacq. “Enkel de rietjes van roestvrij staal waren vrij van PFAS. We hebben echter slechts een fractie van het totaal aantal gekende PFAS onderzocht.”

Volgens De Keuster bevatten veel van de composteerbare voedselverpakkingen - alternatieven voor plastic of piepschuim - PFAS. “Papieren producten worden zo resistent gemaakt tegen snelle verwering door contact met vet of andere vloeistoffen. Dat maakt hen een stuk minder duurzaam, terwijl ze vaak wel zo in de markt worden gezet.”