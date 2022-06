Uitzonderlijk natuurverschijnsel kleurt water in natuurgebied Texel plots roze

Op Texel, een van de Nederlandse Waddeneilanden, beleven ze na vijf jaar de terugkeer van een bijzonder natuurverschijnsel. Net als in 2017 kleurt het water van de plas Wagejot er felroze. Kijk mee in bovenstaande video.

Wagejot is een langgerekte plas niet ver van het dorpje Oosterend. De plas is niet natuurlijk, maar ontstond toen in de jaren zeventig grond werd afgegraven voor een nieuwe dijk in de buurt. Een opvallend natuurverschijnsel doet het water er nu langzaam maar zeker flamingoroze kleuren.

Vijf jaar geleden schreef het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee dat de roze kleur waarschijnlijk te maken had met de grote droogte op het eiland, waardoor het zoutgehalte in het water extreem hoog is en er weinig zuurstof in zit.

In het water vonden de onderzoekers toen het algje dunaliella salina. Een heel klein plantje dat goed tegen zoute omstandigheden kan en een caroteenachtige stof afscheidt, vergelijkbaar met de kleurstoffen in wortels en radijsjes. In grote hoeveelheden kunnen deze algjes meren felroze laten kleuren.

bekijk ook

Meer kleurt prachtig roze … maar waarheid is veel vuiler

(dvv, avh)