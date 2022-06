In Nederland is sekslijn-miljonair George Skene (64) overleden. Eind jaren 80 werd hij samen met zijn broer Harold razendsnel steenrijk door vrouwen als hitsige huisvrouw of losbandige lerares bandjes vol te laten hijgen op een in elkaar geflanst antwoordapparaat. Het begin van een liederlijk leven, dat nu onverwacht geëindigd is.